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Balmain превратил часы в «черное золото»

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Французский модный дом Balmain показал коллекцию часов на осенне-зимнй сезон. Она получила название Черное золото. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 22 августа.

Модели выполнены в черном цвете и оснащены швейцарскими кварцевыми механизмами ETA. Часы дополнены ремешками из натуральной кожи и нубука с экзотическим тиснением. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали с розовым или черным PVD-покрытием. Цены на часы начинаются от 18600 рублей.

Pierre Balmain (с 2001 года — Balmain) — дом моды, основанный французским модельером Пьером Бальманом в Париже в 1945 году. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен. В настоящее время пост креативного директора дома занимает модельер Оливье Рустен.

В июне 2017 года марка представила новую линию классических женских часов Orithia. Дизайн моделей выдержан в трендовом стиле 1960-х годов. Кварцевый механизм часов калибра ETA E63.031 заключен в стальной корпус с покрытием цвета белого, желтого либо розового золота с перламутровыми циферблатами золотисто-розового либо зеленоватого оттенка.

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