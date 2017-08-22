В сети подивились миниатюрному «чулану Гарри Поттера» для собаки

В сети обратили внимание на фотографии миниатюрной спальни для собаки. Снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя с ником Al_Chris16 и за три дня собрали более 340 тысяч лайков и 120 тысяч репостов. «Мой брат построил для своей собаки личную комнату», — заявил он.

Судя по комментариям под публикацией, пользователей социальной сети удивило то, с каким внимание брат Al_Chris16 отнесся к созданию спальни для питомца. Помимо собачьей лежанки, в комнатке есть электрическая лампа на потолке, семейные фотографии на стенах, миски около «входа» и даже плинтус. «У этого пса есть фото с людьми», — констатировал факт один из пользователей.

«В скором времени у него появится своя машина», — отметил другой.

Многие юзеры обратили внимание, что собачья комната напоминает чулан Гарри Поттера, в котором юный волшебник проживал, находясь в гостях у семейства Дурслей. «Ха! Это очень похоже на чулан Поттера», — посмеялись они.