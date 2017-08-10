Репортаж о псах-серферах навеял на ведущего скуку

В сети обратили внимание на ведущего британского телеканала «Би-би-си», который с уставшим видом рассказывал о соревнованиях собак по серфингу. Об этом сообщает The Independent.

Пользователи заметили, что мужчина не проявляет никаких эмоций по поводу описываемого мероприятия и даже выглядит скучающим.

«Ведущий "Би-би-си" определенно ненавидит свою жизнь из-за этого репортажа про серфинг собак», — написал пользователь под ником @smileyt22. Другие почитали, что ему просто нет дела до веселья животных, и сам он выглядит «тускло».

«О нет. У нас кончились фотографии», — равнодушно заметил ведущий в конце выпуска.