Российский турист утонул на рыбалке в Болгарии

Российский турист утонул во время рыбалки в районе болгарского города Поморье. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает ТАСС.

Мужчина прибыл на отдых 17 июля. В районе происшествия полицейские обнаружили велосипед 66-летнего путешественника и другие личные вещи. Предполагается, что он стал жертвой несчастного случая. В пресс-центре областной дирекции МВД в городе Бургас уточнили, что проверка по факту смерти россиянина еще не закончена.

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«Генеральное консульство оказывает родственникам погибшего всю необходимую помощь», — сообщила журналистам вице-консул генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева.

21 августа стало известно о смерти 15-летнего российского подростка, отдыхавшего в испанской провинции Валенсия. Сообщалось, что он зашел в воду на пляже и после этого не вернулся. Полиция страны занимается расследованием происшествия.