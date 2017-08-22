В социальных сетях отпраздновали День Флага России

Более пяти миллионов пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» отправили друг другу подарки с триколором в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщается в пресс-релизе представителей соцсетей, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В честь праздника, который отмечается россиянами 22 августа, более трех миллионов юзеров «Одноклассников» использовали бесплатные подарки для поздравления друзей и близких в сети.

Кроме того, среди пользователей «Одноклассников» продолжается конкурс на самое яркое поздравдение. Участники должны создать видеотрансляцию в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #деньфлага, примерить на себя виртуальную маску с флагом России и креативно поздравить всех зрителей с праздником. Заявки будут приниматься до конца дня.

Во «ВКонтакте» рассказали, что специальный стикер с российским триколором отправили более двух миллионов раз. ЕЩе пять тысяч юзеров примерили виртуальную маску в «Историях», которая также была создана специально для праздника и будет доступна и после Дня Флага.