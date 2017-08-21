«Одноклассники» помогут патриотам попасть в секретные места Кремля

Социальная сеть «Одноклассники» объявила конкурс на самое яркое поздравление в честь Дня российского флага, который отмечается 22 августа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службах соцсетей.

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, пользователи должны запустить видеотрансляцию с помощью стримингового сервиса OK Live, примерить на себя специальную праздничную маску и придумать оригинальное поздравление.

Кроме того, все желающие смогут отметить День флага при помощи виртуального значка, который будет доступен бесплатно.

Три самых креативных участника конкурса получат возможность попасть в недоступные для посетителей места Кремля в сопровождении историковеда.

Социальная сеть «ВКонтакте» также приготовила специальные виртуальные маски флага России, которые можно будет использовать при публикации VK Stories. Кроме того, в День флага будет доступен бесплатный подарок, который пользователи смогут отправить своим друзьям.