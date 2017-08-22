В сети запустили патриотичный флешмоб в честь дня Государственного флага России

В честь дня Государственного флага России пользователи сети запустили патриотичный флешмоб «Собери цвета флага», в рамках которого принялись публиковать фото и видео на фоне российского триколора.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Aug 22, 2017 at 2:01am PDT

Инициатором акции стал поп-певец Филипп Киркоров, который выложил в Instagram видеозапись своего выступления на фоне триколора на шоу «Я». «Мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника — не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета», — заявил исполнитель и передал эстафету спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

A post shared by Валерия (@valeriya_petrunina) on Aug 22, 2017 at 4:11am PDT

Менее чем за два часа в социальных сетях было опубликовано множество тематических постов с хештегом #СобериЦветаФлага.

A post shared by Mr*PoZitiV4iK (@_vitya_shket) on Aug 22, 2017 at 4:27am PDT

Для создания российского триколора юзеры использовали все, что попалось им под руку: одежда, игрушечные машинки, пылесосы, конструктор, мобильные телефоны, булавки, нитки, ногти и даже спиннеры. К акции также присоединились певица Нюша, телеведущая Ксения Бородина и чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.