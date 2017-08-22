Google представила новую версию Android

Google официально представила новую операционную систему — Android 8.0 Oreo. Как утверждается в блоге компании, она «умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо».

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Система, в частности, оснащена такими новыми функциями, как «картинка в картинке» и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличения скорости работы, оптимизации энергопотребления.

Google предварительно представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений.

Oreo названа в честь печенья — таким образом, продолжена традиция использовать для каждой новой версии Android наименования десертов и сладостей.