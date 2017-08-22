Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52

До конца 2017 года Египет получит из России 15 ударных вертолетов Ка-52. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«В августе нами запланирована поставка второй партии из трех Ка-52 Египту, первая тройка машин уже поставлена — на ней сейчас идет обучение египетских специалистов. Всего в 2017 году запланировано поставить инозаказчику 15 Ка-52», — сказал он.

Всего Египет должен получить 46 таких машин, уточнил Богинский.

В мае 2017-го Богинский говорил, что соглашение будет исполняться в течение трех лет. В январе сообщалось, что к испытательным полетам приступил первый вертолет Ка-52, построенный по экспортному контракту.

О первом контракте на экспортную поставку вертолетов Ка-52 впервые сообщалось осенью 2015-го, хотя сведения о запущенном исполнении этого соглашения обнаруживаются уже в отчетах компаний-комплектаторов за 2014 год.