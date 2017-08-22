Сирийские беженцы назвали пятого ребенка в честь Ангелы Меркель

Семья сирийских беженцев в Германии назвала дочь Ангелой Меркель. Об этом сообщает издание The Independent.

«Этим решением родители хотят продемонстрировать свою благодарность канцлеру», — пояснила представительница больницы Светого Франциска в городе Мюнстер, где прошли роды.

Девочка стала пятым ребенком Асии Фарай и Халида Мухаммеда, приехавших в Германию в 2015 году. Новорожденная Ангела Меркель Мухаммед весит 3920 граммов при росте 53 сантиметра.

Ангела Меркель — немецкий государственный деятель. С 2005 года она занимает пост федерального канцлера Германии. В 2015 году Меркель выступала за предоставление убежища в Германии беженцам, спасающимся от гражданской войны в Сирии.

В мае сообщалось, что новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным.