Минкульт предложил запретить кондиционеры на объектах культурного наследия

Министерство культуры России разработало проект федерального закона, касающегося регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия. Документ размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что внешние блоки кондиционеров, а также других средств технического обеспечения, размещенные на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны, (...) подлежат обязательному демонтажу», — говорится в проекте.

Также предлагается дополнить одну из статей текущего закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» фразой: «Не допускать установку внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны».

Законопроект находится на стадии обсуждения. Дата окончания публичного обсуждения — 11 сентября.