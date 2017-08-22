МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз

На Смоленской площади высказались касательно решения Вашингтона ужесточить порядок оформления виз российским гражданам. Соответствующий комментарий департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.

«Проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, а не в сокращении числа сотрудников. Госдепу лучше "не наводить тень на плетень" в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения», — отметили в МИД.

21 августа американская дипмиссия в России объявила, что с 23 августа в РФ перестанут выдавать неиммиграционные визы. 1 сентября эта процедура возобновится в Москве. Что касается консульств Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, то сроки возобновления выдачи виз пока неизвестны.

Позднее Сергей Лавров заявил, что США, приостановив выдачу неиммиграционных виз россиянам, пытаются вызвать их недовольство действиями российских властей. Глава российского внешнеполитического ведомства также подверг сомнению официальную версию Вашингтона, согласно которой меры были приняты в ответ на требование Москвы сократить численность персонала дипмиссий США.