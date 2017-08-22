СК разобрался с отравлением купившего воду в магазине тамбовского пенсионера

Тамбовский пенсионер, попавший в больницу с ожогами внутренних органов после выпитой бутылки воды, перепутал ее с уксусом. Об этом во вторник, 22 августа, РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ходе проверки следователи установили, что мужчина купил в ларьке по дороге на дачу бутылку воды, сел в автобус и выпил ее. В сумке у него лежал уксус: емкость с ним протекала, поэтому он перелил жидкость в освободившуюся бутылку и забыл об этом. По словам тамбовчанина, на даче он заработался, налил себе в стакан уксус, приняв его за воду, и выпил залпом.

В ларьке, где продавалась вода, взяли пробы, но никаких нарушений не выявили. Уголовное дело возбуждать не стали, так как инцидент, как выяснилось, произошел по неосторожности.

Пенсионера госпитализировали в середине июля. У него диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью и ожог внутренних органов. Следователи тогда начали процессуальную проверку.