Тамбовский пенсионер получил ожоги от воды из магазина

В Тамбове следователи проводят проверку по факту получения 60-летним пенсионером ожогов внутренних органов после употребления питьевой воды, купленной в магазине. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

18 июля пенсионер, как предполагается, купил бутылку питьевой воды в торговом павильоне на автобусной остановке. «Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо. Родственники доставили пенсионера в больницу», — отмечено в тексте.

У пострадавшего диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью и ожог внутренних органов. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Из торгового павильона и базы поставщика изъята вся вода той же марки для проведения физико-химического исследования. Туда же направлена бутылка, которую приобрел мужчина.

26 июня в реанимацию больницы Наро-Фоминска из дома попали женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. Смерть 56-летнего главы семьи констатировали на месте. По одной из версий, все трое отравились ягодами, купленными на местном рынке. Однако позднее экспертиза не обнаружила в изъятых из квартиры ягодах никаких опасных веществ.