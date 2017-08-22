Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»

В сети появилась заставка седьмого сезона сериала «Американская история ужасов». Ролик опубликован в Twitter-аккаунте проекта.

Продолжение хоррор-шоу получит название «Культ». В заставке появляются люди в масках президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

О том, что новые эпизоды будут посвящены американской избирательной кампании, режиссер и сценарист сериала Райан Мерфи рассказал в феврале.

«Я думаю, сюжет заинтересует многих людей», — отметил он.

Съемки седьмого сезона начались в июне.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. В январе 2017-го антологию продлили на два сезона.