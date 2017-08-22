Ценности
 

На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом

Перейти в «Мою Ленту»

На бот-шоу Monaco Yacht Show 2017, которое состоится в Монако в сентябре, пройдет мировая премьера суперъяхты Vertige. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

Судно длиной 50 метров было построено на верфи Tankoa Yachts. На яхте кроме кают также умещается тренажерный зал, кинотеатр, бар, гараж для 7-метрового тендера и пляжный клуб. Яхта уже прошла испытания на воде.

«Первые испытания длились восемь часов и прошли великолепно. Яхта развивала скорость 16,5 узла при 60 процентов загрузки», — рассказал генеральный менеджер Tankoa Yachts Эдордо Ратто.

Яхта Vertige построена полностью из прочного и легкого алюминиевого сплава 5083 с добавлением магния, марганца и других элементов, улучшающих его свойства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рассекречен внешний вид яхты знаменитого модельера
Chanel выпустила драгоценности в честь яхты герцога Вестминстерского
Арабские судостроители отделали яхту хризопразами и аметистами
Последние новости
Силовики вступили в бой с бандитами на северо-западе Ингушетии
Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
Богатейшая стримерша Китая раскрыла свои доходы
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Найдены смертельные последствия передозировки витамином В
МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева
СМИ узнали о грядущем увольнении командующего Седьмым флотом США
Ценности
Ценности00:0822 августа
Дмитрий Речной

«Охренеть! Тоже хочу!»

В чем разница между хорошими и плохими наколками
16:1722 августа

Американцы коронуют любителей музыки

14:0422 августа

ЦУМ представит кроссовки от бывшего стилиста Канье Уэста

05:52Сегодня

Женщинам предложили красить глаза подводкой-фломастером и гипнотическими тенями

Ценности00:0717 августа

«Чо ты как баба?»

Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
12:0222 августа

Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен

10:1922 августа

Louis Vuitton предложил игрушку любителям психоделики

14:3622 августа

Cartier вырастил кактусы в центре Москвы

Ценности00:0321 августа
Антон Прохоров

«За бородой прячутся и политики, и банкиры»

Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
15:1521 августа

ЦУМ соберет детей в школу

11:2922 августа

Converse спрятал философские послания в кедах

09:4522 августа

Итальянцы возродили стиль барокко в очках

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Медсестра пермской больницы обязала пациенток ухаживать за чужими детьми
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Ребенка босиком выставили из детского сада в Екатеринбурге
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Виктору Буту к 25 годам тюрьмы добавили 15 дней за телефонный разговор
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Порошенко предложит на Генассамблее ООН ввести миротворцев в Донбасс
Кремль подтвердил телефонный разговор лидеров «нормандской четверки»
Портрет Дзержинского в одесском СИЗО стал причиной уголовного дела
Киев обеспокоился падением грузооборота в порту Мариуполя из-за Крымского моста
Лукашенко посоветовал министрам с семьями переехать в однокомнатные квартиры
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов
Первая партия американского угля отправлена на Украину
Россияне стали реже ходить в бани и театры
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»
Медведев поручил наладить поставки дальневосточной рыбы по всей России
Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу
Создан первый белорусский электромобиль
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Силовики вступили в бой с бандитами на северо-западе Ингушетии
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева
Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, заключая пакт с Гитлером
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Получен сигнал от облака космического спирта
Определена эффективная при сахарном диабете диета
В кишечнике человека нашли средство от старости
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов
«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Мамиашвили прокомментировал выступление оставшихся без золота ЧМ борцов
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов
«Барселона» подала на Неймара в суд
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Моррисси записал новый альбом
Серебренников удивился своему задержанию
Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Богатейшая стримерша Китая раскрыла свои доходы
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Американцы коронуют любителей музыки
Женщинам предложили красить глаза подводкой-фломастером и гипнотическими тенями
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Cartier вырастил кактусы в центре Москвы
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Московский турист умер на Эльбрусе
Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя
Парапланерист врезался в корову при попытке взлета
Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
Новорожденную американку назвали в честь солнечного затмения
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
За Lamborghini без крыши и лобового стекла заплатили 1,3 миллиона долларов
Бронированный Renault Duster разработали для российской армиии
«ГАЗ» построил пикап с 32-сантиметровым клиренсом для экстремального бездорожья
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы