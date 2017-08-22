На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом

На бот-шоу Monaco Yacht Show 2017, которое состоится в Монако в сентябре, пройдет мировая премьера суперъяхты Vertige. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

Судно длиной 50 метров было построено на верфи Tankoa Yachts. На яхте кроме кают также умещается тренажерный зал, кинотеатр, бар, гараж для 7-метрового тендера и пляжный клуб. Яхта уже прошла испытания на воде.

Фото: пресс-служба Vertige 1 /5

«Первые испытания длились восемь часов и прошли великолепно. Яхта развивала скорость 16,5 узла при 60 процентов загрузки», — рассказал генеральный менеджер Tankoa Yachts Эдордо Ратто.

Материалы по теме Владычица морей Как и где строят яхты для российской элиты

Яхта Vertige построена полностью из прочного и легкого алюминиевого сплава 5083 с добавлением магния, марганца и других элементов, улучшающих его свойства.