Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз

Американские ученые нашли способ уменьшить размеры компактных антенн в сто раз. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Вместо традиционных специалисты предложили использовать магнитоэлектрические антенны-мембраны с ферромагнитной и пьезоэлектрической тонкопленочной гетероструктурой. Данные устройства принимают и передают электромагнитные волны на резонансных акустических частотах при помощи магнитоэлектрического эффекта.

Объемные акустические волны в магнитоэлектрических антеннах изменяют намагниченность тонкой пленки, что приводит к излучению электромагнитных волн. Падение на подобные антенны-мембраны электромагнитных волн в результате пьезоэлектрического эффекта приводит к возникновению электрического напряжения.

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Традиционные антенны представляют собой жесткие металлические устройства, находящиеся в резонансе с принимаемой электромагнитной волной. Размеры подобных антенн сопоставимы с длиной волны. Если характерные размеры таких антенн достигают порядка одной десятой длины волны, то параметры новых устройств оцениваются в одну тысячную длины волны.

Перспективная технология, по мнению ученых, может найти применение в портативных системах беспроводной связи, включая носимые устройства, смартфоны и биоимплантируемые антенны.