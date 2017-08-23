Пользователей сети растрогала история «никому не нужного» бесприютного челябинца

Фотограф Константин Дубчак рассказал во «ВКонтакте» историю об одиноком 53-летнем челябинце Андрее Леонидовиче, которого случайно встретил в сквере. Рассказ о «никому не нужном» мужчине не оставил равнодушным подписчиков фотографа и других пользователей социальной сети.

По словам Дубчака, возвращаясь с очередной съемки он столкнулся в сквере с пожилым мужчиной «без постоянного места жительства», который слезно попросил молодого человека сфотографировать и разместить снимок в интернете «с целью вдруг его найдут и вдруг он кому-то нужен».

«Андрей Леонидович, фамилию я к сожалению запамятовал, — 53 года, учился в школе номер 15. Найти его можно возле вокзала, в парке имени Пушкина или в том самом сквере, где повстречал его я», — рассказал фотограф.

История мужчины тронула пользователей «ВКонтакте». Ей поделились около 6 тысяч человек. Юзеры предложили челябинцу свои варианты решения проблемы. «Мне очень нужен второй человек в деревню. Я, вообще-то, хотела бы одинокую женщину. Но как бы с ним поговорить?» — поинтересовалась одна из подписчиц Дубчака.

Пост также был опубликован на Pikaby, где набрал более 13,5 тысяч лайков и заставил посетителей портала сравнивать свою жизнь с ситуацией Андреем Леонидовичем. «Мне 27, ситуация аналогичная: ни родни, никого — уже грустно. Черт знает, что будет дальше», — пожаловался один из них .

«В 24 такое осознаю. Пока весело, но к 53 годам, думаю, крыша поедет», — поддержал его другой.

Как рассказал Дубчак, к нему обратилось множество желающих помочь Андрею Леонидовичу. Тем не менее, фотографу до сих пор не удалось вновь разыскать одинокого мужчину и сообщить ему хорошие новости.