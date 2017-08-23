Марка Corneliani сшила дышащие кеды

Итальянская марка Corneliani показала одну из моделей обуви, которая вошла в весенне-летнюю коллекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа. Речь идет о кедах на толстой подошве, которые сшиты из двух типов кожи: гладкой и с перфорацией.

По словам представителей бренда, специальный материал позволяет коже дышать. Кеды представлены в четырех цветах: индиго, кофейном, глубоком синем и бургунди.

Марка Corneliani основана в Мантуе, Италия, в 1930-е годы мужским портным Альфредо Корнелиани, специалистом по пошиву пальто и плащей. В 1958 году сыновья Альфредо — Клаудио и Карлальберто — превратили бизнес отца в крупную компанию по производству мужской одежды, обуви и аксессуаров.

На Неделе моды в Милане, которая прошла в июне 2017 года, марка показала новую коллекцию. Заявленная маркой концепция «Костюм как страсть» делает акцент на мужских увлечениях и соответствующем им гардеробе. В линейку вошли пять пиджаков с отстегивающейся нагрудной деталью, каждый из которых подходит под одно из мужских увлечений: ретроавтомобили, мотоциклы, гольф, парусный спорт и верховая езда.