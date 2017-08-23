Стали известны подробности задержания устроившего резню работника ГАЗ

В МВД России рассказали подробности задержания работника Горьковского автомобильного завода, который с ножом напал на пятерых сотрудников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Как отмечается, в среду, 23 августа, в полицию поступило сообщение о том, что рабочий одного из предприятий Нижнего Новгорода нанес ранения своим коллегам (двое мужчин и женщина скончались на месте, еще двое пострадавших госпитализированы).

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили местонахождение подозреваемого — он прятался на прилегающей к литейному цеху территории завода.

В ходе задержания мужчина, «угрожая полицейским предметом, похожим на нож, попытался на них напасть», подчеркнули в МВД. Там добавили, что для «пресечения противоправных действий» сотрудники применили табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Раненый был доставлен в лечебное учреждение.

По информации Вести.Ru, в настоящее время психологи медсанчасти предприятия оказывают помощь очевидцам. Одна из сотрудниц так описала происходившее на заводе в соцсети: «Чуть ли ни ЧП ввели. Сказали закрыться в кабинетах (тем, кто в кабинетах) и не высовываться. В цехах люди в панике. Кто лом взял, кто монтажку, кто другое "оружие"».

Согласно сообщению «Группы ГАЗ», которое цитирует «Интерфакс», семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

В Следственном комитете ранее заявили, что утром в среду мужчина (рабочий литейного производства) на почве ревности напал на свою знакомую — лаборанта предприятия. Затем он убил двух случайных свидетелей преступления, а при попытке скрыться ранил ножом еще двух сотрудников ГАЗа.

