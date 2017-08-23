Хозяина покусавшей школьника львицы оштрафовали

Владелец львицы Майи, напавшей на 15-летнего подростка в Энгельсе (Саратовская область), оштрафован за отказ отдать животное, подлежавшее изъятию по решению суда. Об этом пресс-секретарь регионального управления Службы судебных приставов Валентина Третьяк в среду, 23 августа, сообщила РИА Новости.

«Должник привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера")», — сказала Третьяк. По ее словам, сумма взыскания составила тысячу рублей.

Издание «Новости Саратова» сообщает, что в августе Майю изъяли у хозяина и направили в Пензенский зоопарк.

Решение об изъятии львицы было принято Энгельсским районным судом 29 мая.

Егиша Ероняна, хозяина Майи, оштрафовали на 800 рублей за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

Львица напала на школьника вечером 24 апреля. Пострадавший был госпитализирован в первую горбольницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти». После оказания первой помощи его отпустили домой.