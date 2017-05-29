Укусившую школьника за ягодицу львицу Майю решили отобрать у хозяина

У жителя города Энгельс (Саратовская область) изымут львицу Майю, в конце апреля напавшую на 15-летнего подростка. Об этом сообщает в понедельник, 29 мая, РИА Новости.

Энгельсский районный суд запретил владельцу хищника Егишу Ерояну содержать животное дома и постановил изъять его. «Обратить решение суда к немедленному исполнению», — зачитала вердикт судья.

Как сообщается, ранее были допрошены дрессировщики Майи. Они заявили, что содержание львицы в домашних условиях — «бомба замедленного действия».

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Отобрать животное у мужчины потребовала городская прокуратура, просившая признать хищника источником повышенной опасности. Представитель Ерояна просила отказать в иске, а также настаивала, что изъятие львицы без компенсации стоимости неправомерно, отмечает агентство.

РИА Новости пишет, что Майя содержится в доме мужчины на улице Интернациональной, для нее там обустроен вольер.

В начале мая стало известно, что хозяина львицы решили оштрафовать на 800 рублей за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

Инцидент произошел вечером 24 апреля. Как сообщалось, хищник накинулся на школьника на одной из центральных улиц города. Подросток был госпитализирован в 1-ю горбольницу с диагнозом «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти», при этом госпитализация ему не понадобилась.