Военные купили две бригады «Искандеров» и крылатые ракеты к ним

Минобороны России заключило контракт на поставку двух бригадных комплектов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с форума «Армия-2017» в подмосковной Кубинке.

Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Юрий Борисов и генеральный конструктор коломенского «КБ Машиностроения» Валерий Кашин.

«Дополнительная закупка двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М" на сумму более 20 миллиардов рублей проводится для повышения огневых возможностей сухопутных войск», — сообщалось в ходе церемонии.

Также был подписан контракт на поставку высокоточных крылатых ракет для «Искандера».

По состоянию на август, в России были перевооружены или сформированы заново 10 отдельных ракетных бригад сухопутных войск с комплексами «Искандер». Девять из них переоснащались по контрактам Госпрограммы вооружения 2011-2020 годов, подразумевающей поставку суммарно 10 бригадных комплектов, и еще одна бригада — 26-я в Луге — была сформирована до запуска ГПВ-2020.

Сейчас в составе сухопутных войск остались только две ракетные бригады, не переоснащенные на «Искандер».

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728.