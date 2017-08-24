Люди застряли вниз головой на аттракционе «Камикадзе» в саратовском «Лукоморье»

Аттракцион «Камикадзе», установленный в городском парке Саратова, остановился. Катавшиеся на нем люди около 10 минут провисели вниз головой. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером. В тот момент, когда на «Камикадзе» находились 10 человек, сработала электронная система защиты. 10 минут спустя механики прокрутили аттракцион вручную и освободили застрявших. «Все посетители были высажены, никто не пострадал», — сообщила журналистам директор парка аттракционов «Лукоморье» Елена Телегина.

Собеседница агентства отметила, что эта «ситуация абсолютно штатная для многих аттракционов, и ни аварией, ни поломкой это назвать нельзя». Она также заверила, что электроника сработала при отсутствии оснований для этого. По словам Телегиной, «Камикадзе», как и все оборудование парка, в апреле прошел техническое освидетельствование. «Все это абсолютно безопасно, и находится под неусыпным контролем технических служб», — сообщила директор парка.

По словам Телегиной, потерпевшим было предложено прокатиться еще раз на «Камикадзе» или любом другом аттракционе. «Некоторые из посетителей даже были довольны и говорили: вот это нам повезло. Это настоящие любители экстрима», — отметила она.

В то же время агентство Saroblnews рассказывает о панике, охватившей застрявших на аттракционе людей. «Они кричали, звали на помощь, пытались вызвать спасателей. Даже самым не слабонервным становилось плохо», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники парка не были готовы к подобной ситуации. «Они бегали вокруг в ужасе и буквально со слезами на глазах. Собственными силами хрупкие девушки и юные парни пытались раскачать аттракцион. Голыми руками они толкали махину, пытаясь извлечь гостей парка из плена. Примерно через 10 минут им все-таки удалось перевернуть громадный аттракцион», — пишет издание.