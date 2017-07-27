В Огайо из-за аварии на карусели погиб человек

В столице американского штата Огайо городе Колумбус от ярмарочной карусели оторвалась корзина с людьми. Видео с места происшествия опубликовано в Youtube. В результате удара о землю один человек погиб, семь человек получили ранения, из них пятеро находятся в критическом состоянии, сообщает The Atlantic. Губернатор Огайо Джон Касич заявил, что приказал провести тщательное расследование инцидента, а также запретил эксплуатацию всех аттракционов в штате до завершения проведения проверок их технического состояния.