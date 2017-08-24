В деле об издевательствах над ярославской школьницей появилось 16 фигурантов

По делу об издевательствах над школьницей из Ярославля проходят 16 подростков, в числе которых также несовершеннолетний, выложивший ролик с истязаниями в интернете. Об этом в четверг, 24 августа, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело расследуется по статьям 117 («Истязание») и 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Всем подозреваемым от 12 до 15 лет, кроме одной 16-летней девушки. По версии следствия, именно она наиболее активно глумилась над потерпевшей. В ее отношении возбуждены еще два уголовных дела: по факту нанесения побоев другой малолетней девочке, присутствовавшей на месте происшествия (статья 116), и по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных с особой жестокостью (пункт «б» статьи 132).

Таким образом 16-летняя подозреваемая предстанет перед судом, 25 августа ей будет предъявлено обвинение. В отношении остальных фигурантов дела решается вопрос о помещении в специальные школы закрытого типа.

В середине августа в сети появились несколько снятых на телефон записей с издевательствами подростков над сверстницей. На одном ролике, девочку заставляют есть землю с травой с ноги одного из мучителей, а на другом ее принудили раздеться и танцевать под музыку. 17 августа в пресс-службе Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.