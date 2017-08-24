Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино

Председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой считает решение режиссера Никиты Михалкова выйти из состава попечительского совета эмоциональным и ничем не мотивированным, передает РИА Новости.

«Мне кажется, это спонтанное, эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело у Никиты Сергеевича, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Наталья Александровна (Тимакова) не оказывала и не оказывает», — заявил Толстой.

Он сообщил, что Михалков не принимал участия в заседаниях совета, поэтому не было ситуаций, когда бы его мнение не было услышано. Решение режиссера должно быть подкреплено формальным заявлением в правительство, так как оно принимает решение о составе совета, считает Толстой.

«Я горжусь тем, что Фонд кино — действительно одна из самых открытых организаций, все прозрачно и дискутируемо», — рассказал Толстой.

Ранее в среду Михалков объявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. Он также раскритиковал организацию, назвав ее безответственной.

В новый состав совета, помимо Тимаковой, входят Константин Эрнст, Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Антон Малышев и Алексей Попогребский. Председателем стал Владимир Толстой.



