Тимакова прокомментировала слова Михалкова о Фонде кино

Пресс-секретарь премьер-министра России и член попечительского совета Фонда кино Наталья Тимакова прокомментировала заявление режиссера Никиты Михалкова об уходе из организации. Ее слова в среду, 23 августа, передает РИА Новости.

Она назвала деятельность попечительского совета в новом составе содержательной. Тимакова добавила, что совет в нынешней форме собирался два или три раза. «Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них», — сказала она.

Ранее в среду Михалков объявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. Он также раскритиковал организацию, назвав ее безответственной.

В новый состав совета, помимо Тимаковой, входят Константин Эрнст, Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Антон Малышев и Алексей Попогребский. Председателем стал Владимир Толстой.