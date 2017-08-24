Парижский отель решил привлечь туристов поездками на «Уралах»

Парижский пятизвездочный отель Le Royal Monceau-Raffles предложит своим гостям поездки на российских мотоциклах «Урал». Об этом говорится в пресс-релизе гостиницы, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 24 августа.

Туры на мотоциклах с коляской по французской столице стартуют в сентябре текущего года. Гиды в военной форме (в какой именно, не уточняется) будут возить путешественников по городу, рассказывая о местных достопримечательностях.

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Услуга будет доступна каждую неделю, по вечерам в пятницу и субботу. Отдыхающие смогут либо отправиться на экскурсию по известным туристическим местам Парижа, либо по составленному ими самими маршруту.

«Урал» — единственный российский тяжелый мотоцикл. Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области. В подавляющем большинстве случаев эксплуатируется с коляской. Он был создан в конце 1930-х годов.

В январе стало известно, что в США начали продавать специальные версии мотоциклов Ural Ambassador Limited Edition, выпущенные к 75-летию Ирбитского завода. К каждому транспортному средству стоимостью 16,5 тысячи долларов прилагалась бутылочка водки.

