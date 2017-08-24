Умер балетмейстер Владимир Василёв

В Москве скончался народный артист России Владимир Василёв. Об этом в четверг, 24 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного академического театра классического балета.

«В ночь на 24 августа ушел из жизни Владимир Юдич Василёв, главный балетмейстер нашего театра», — рассказали агентству.

Василёву было 86 лет.

«Прощание состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в Атриуме Государственного академического Большого театра России», — добавили в учреждении.

Он поставил на сцене Большого театра такие балеты, как «Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная», «Тристан и Изольда» и «Наш двор».

Поправка

Ранее в материале по ошибке была опубликована фотография балетмейстера Владимира Васильева.

«Лента.ру» приносит извинения Владимиру Викторовичу и нашим читателям. Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Юдича.