Mercedes-Benz научил новый кабриолет отклонять ветер

Компания Mercedes-Benz объявил о старте продаж нового кабриолета Е-класса. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. На российском рынке кабриолет будет представлен в полноприводной версии E 200 и заднеприводной Е 300.

«Страсть к экстраординарным автомобилям, которую мы разделяем вместе с нашими клиентами, особым образом отразилась и в нашем новом кабриолете Е-Класса», — сказала член Правления Daimler AG и руководитель подразделения глобальных продаж и маркетинга легковых автомобилей Mercedes-Benz Бритта Зеегер. Она добавила, что эта машина дсат водителям возможность «наслаждаться комфортом и роскошью путешествий под открытым небом».

Фото: Mercedes-Benz 1 /2

Машина оснащена автоматической ветроотклоняющей системой. Она состоит из малозаметного ламельного модуля с электроприводом, встроенного в верхнюю часть рамы над лобовым стеклом, и также электрической ветроотклоняющей сетки, расположенной между за задними сиденьями.

