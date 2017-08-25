ФАС не нашла доказательств в письме «Альфа Капитала» о проблемах банков

В письме аналитика управляющей компании «Альфа Капитал» не обнаружено подтверждения информации о якобы нестабильном положении нескольких крупнейших банков России. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила замглавы управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Лилия Беляева, сообщает Rambler News Service.
По ее словам, ФАС не имеет претензий в случае, если эксперт дает рекомендации на основе анализа публичной информации. «Когда же используется неофициальная информация о наличии проблем с финансовой устойчивостью — мы официальных подтверждений этому не нашли, — это уже совершенно другая история», — сказала она. Это случай недобросовестной конкуренции, описанный в законах, подчеркнула Беляева.
21 августа антимонопольное ведомство выдало УК «Альфа Капитал» предупреждение. Распространявшиеся сведения не соответствуют действительности, «поскольку не подтверждаются официальной информацией», отметили в ФАС.
Ранее УК «Альфа Капитал» разослала клиентам письмо, где содержалась информация о проблемах в крупных российских банках. Аналитик компании Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ по этому поводу. В «Альфа Капитале» отметили, что письмо содержало частное мнение эксперта, не совпадающее с позицией компании.