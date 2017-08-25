Лукашенко призвал сшить школьную форму для «детей из пятой колонны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что школьникам нужно предложить несколько вариантов формы. Об этом в пятницу, 25 августа, он сказал в ходе республиканского педсовета, передает портал TUT.by.

«Надо предложить несколько вариантов этой формы школьной. И чтобы было удобно и для детей из пятой колонны (мы же их не выбросим, это же наши дети), и для наших обычных детей белорусов, настоящих, которые любят нашу Родину», — заявил глава государства.

Он добавил, что строгим школьный дресс-код быть не должен. «Но это не значит, что девочка будет ходить и у нее, простите, трусишки видны. Или какие-то джинсы с разорванными коленями. Ну, где-то можно одеть», — сказал Лукашенко.

В июне 2016-го белорусский лидер выступил против серьезных учебных нагрузок в младших классах и призвал больше занимать выпускников средних учебных заведений. «Давайте уже дадим возможность лучшим школьникам поступить в вузы, а там будем их "дрючить" как угодно, чтобы они стали хорошими специалистами», — пояснил свою мысль глава государства.

В феврале президент Белоруссии возмутился качеством учебных пособий в республике. Он подчеркнул, что страна нуждается в учебниках хорошего качества для школ и вузов по целому ряду предметов, в первую очередь по истории.

«Пятая колонна» — собирательное название диверсантов, шпионов, внутренних врагов государства. Лукашенко не раз употреблял это понятие, к примеру, обвиняя «пятую колонну» и бежавших за границу «отморозков» в попытке дестабилизации ситуации в республике при поддержке западных спецслужб.