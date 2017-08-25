Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства

Министр обороны Польши Антони Мачеревич назвал Украину защитницей Европы от варварства. Об этом он сказал в ходе празднования Дня независимости Украины, передает «Польское радио».

«В настоящее время Украина принимает на себя главную тяжесть обороны от варварства, которое угрожает всей Европе, но прежде всего восточному ее флангу», — заявил Мачеревич.

16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Генеральный штаб вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. По мнению чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. «Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть и которые несут с собой те учения», — сказал глава оборонного ведомства.

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6 июля президент Украины Петр Порошенко рассказал, что подписал закон, согласно которому вступление Украины в НАТО является одним из ключевых факторов государственной политики. Тремя днями ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий высказал мнение, что Украина может «неожиданно быстро» стать членом Североатлантического альянса.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.