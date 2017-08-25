Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Сергея Гриба в рамках дела Виктора Захарченко. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гриба С.А. удовлетворено», — сказано в карточке дела.

В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Виктор Захарченко, сообщает агентство. Корьевкин и Захарченко содержатся под стражей, Гриб после допроса скрылся.

Виктор Захарченко — отец бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, Захарченко-старший фиктивно занимал в банке должность зампреда правления, на работе не появлялся, при этом получал зарплату.

Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а так же 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Кроме того, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия — по версии следствия, он предупредил сестру финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой Ларису о готовящихся обысках. По этому громкому делу объявлен в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко.