Сдвинувшийся телетрап повредил двигатель готового к вылету самолета в Австралии

Сдвинувшийся телескопический трап пассажирского терминала в аэропорту австралийского города Перт привел к отмене рейса в Бангкок. Об этом сообщает в субботу, 26 августа, таиландская газета The Nation со ссылкой на заявление авиакомпании Thai Airways.

По ее информации, самолет перевозчика уже был полностью готов к рулению и взлету: в него зашли все пассажиры, двери были закрыты. В этот момент телетрап задел левый двигатель лайнера, оставив на его корпусе глубокую царапину длиной 60 сантиметров. По правилам безопасности пилот был вынужден отменить полет.

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На борту самолета находились 235 пассажиров и 13 членов экипажа. Путешественников, ожидающих следующего рейса авиакомпании в Бангкок, разместили в отеле. При этом отмечается, что некоторые предпочли воспользоваться услугами других перевозчиков.

3 августа два пассажирских самолета зацепились крыльями в международном аэропорту Куаланаму города Медан на индонезийском острове Суматра. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе авиагавани. Лайнер перевозчика Lion Air при приземлении столкнулся с воздушным судном дочерней авиакомпании Wings Air, которое готовилось к отправлению.