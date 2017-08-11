Британская авиакомпания выпустила 10-часовой альбом для страдающих бессонницей

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet в пятницу, 11 августа, представила 10-часовой альбом Jet Sounds — запись гудения двигателей лайнера, которая должна помочь людям заснуть. Она была выложена на официальном канале лоукостера на YouTube.

Представители перевозчика поясняют, что запись была сделана во время перелета из лондонского аэропорта Гатвик в Ниццу. Она доступна для скачивания на iTunes, Amazon и Google Play.

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Как пишет газета The Independent, альбом можно купить за 7,99 фунтов (примерно 622 рубля). Все средства, полученным таким образом, пойдут на помощь детям, страдающим от проблем со сном.

Специалисты считают, что создаваемый турбинами самолета белый шум эффективно способствует засыпанию. Эксперт-сомнолог Сандра Уитли (Sandra Wheatley) поясняет, что он блокирует посторонние раздражающие звуки, которые мешают заснуть, а также действует на мозг успокаивающе.

В мае стало известно о новом сервисе Sounds of New York, на котором представлены записи шумов из различных районов Нью-Йорка. Создатели портала рассказали, что подобный проект предназначен в основном для офисных работников, чтобы помочь им сосредоточиться и повысить свою продуктивность.