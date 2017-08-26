Силовые структуры
 

Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

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Минобороны России опубликовало исторические документы о Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом в пятницу, 25 августа, появилась на сайте ведомства.

«В преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с рассекреченными документами из Центрального архива Минобороны», — сообщает военное ведомство.

В частности, публике покажут рукописный текст телеграммы-донесения Рокоссовского о пленении командующего Шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Также на сайте представлены документы германского командования о ходе боевых действий и сражавшихся против немецких войск частях Красной армии.

Еще одним уникальным документом стало подробное описание тактики штурмовых групп городского боя, впервые созданных в Красной армии в ходе обороны Сталинграда.

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