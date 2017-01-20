Харьковский мэр отказался переименовать проспект Героев Сталинграда

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда в честь украинского военнослужащего, погибшего в Донбассе. Об этом в пятницу, 20 января, сообщаетcя в ответе главы города на электронную петицию на сайте горадминистрации.

«Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — подчеркнул Кернес.

В своем ответе мэр также отметил, что «освобождение Харькова как в феврале, так и в августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы».

Инициатор петиции предлагал переименовать проспект в честь погибшего в боях с ополченцами Донбасса украинского военнослужащего Мирослава Мысли.

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В начале ноябре 2016-го Киевский городской совет решил рассмотреть вопрос о переименовании Московской улицы в честь бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Годзенко с позывным Годзилла. Комментируя необходимость смены наименования Московской улицы, замглавы столичной администрации Алексей Резников заявил, что «это не [то] название улицы, которую я хочу видеть на карте Киева».

В сентябре того же года тысячи киевлян подписали петицию за отмену переименования Московского проспекта в столице Украины в проспект имени Степана Бандеры.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».