В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе

В сети выложили видео, на котором неизвестные в Одессе скидывают с постамента памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а затем издеваются над ним. Запись появилась на YouTube.

Бюст сначала с помощью веревки повалили с постамента, затем его за шею свесили с моста. После группа людей сфотографировалась на фоне «повешенного» Жукова, при этом они зажгли файеры и кричали лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В конце видео памятник разбивают кувалдой.

Как передавало агентство УНИАН, нападение на мемориал произошло 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Фрагменты памятника были обнаружены в центре города, по факту произошедшего начато уголовное производство по статье «Хулиганство».

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в период Второй мировой войны. Вновь лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине. Его используют как националисты, так и чиновники.