Макгрегор посетовал на раннюю остановку боя с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, потерпевший поражение техническим нокаутом в поединке с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим, прокомментировал исход боя. Его слова приводит Daily Mail.

«Думаю, бой остановили слишком рано. Слишком многое было на кону, нужно было позволить продолжать. Я был измотан. Хотя поначалу мне казалось, что я неплохо справляюсь. Но это тот опыт, который вы получаете после 50 боев в профессионалах. Не могу сказать, доволен ли я. Я бы хотел, чтобы Мейвезеру позволили продолжить. Я бы предпочел оказаться в нокауте», — заявил Макгрегор.

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Ирландец выразил уважение сопернику, отметив, что Мэйуэзер прекрасно владеет собой и проявляет хладнокровие, но уже не так быстр и мощен.

Ранее 27 августа в Лас-Вегасе состоялся бой Мэйуэзера и Макгрегора, прошедший по правилам бокса. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Непобежденный Мэйуэзер записал себе в актив 50-ю победу на профессиональном ринге и обошел по этому показателю соотечетвенника Рокки Марчиано. После завершения поединка с Макгрегором, американец объявил об окончательном завершении карьеры.