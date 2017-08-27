Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города. Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!» — написал Порошенко.

21 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко высказал мнение, что вооруженный конфликт в Донбассе начался из-за того, что жители региона крайне слабо ощущают свою связь с украинской историей и культурой. «Эта территория — самое слабое звено нашего национального единства», — сказал он, добавив, что жители Донбасса говорят на русском языке, ходят в русскую церковь, читают российские газеты, ходят в русский театр, смотрят российское телевидение. «Это готовый "русский мир"», — заключил Ющенко.

В июне советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев непременно вернет неподконтрольные территории Донбасса и проведет там зачистку. «Могу убедить, и те, кто сегодня не слышит, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — подчеркнул Шкиряк.