Волк из МВД рассказала о спасении жеребенка

Сотрудники Госавтоинспекции спасли лошадь с детенышем в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова приводятся в воскресенье, 27 августа, на сайте ведомства.

«Трогательная история (...). Наряд ДПС при оформлении дорожно-транспортного происшествия вблизи поселка Демино обнаружил неподалеку увязших в грязи лошадь и ее жеребенка», — сообщила она.

Автоинспекторы вместе с хозяином животных сначала вызволили лошадь, а затем и детеныша, вероятно, родившегося недавно. Обессиленного жеребенка уложили на землю и обтерли сухой травой. Через несколько часов хозяин передал по телефону, что благополучно прибыл домой и с животными все в порядке.