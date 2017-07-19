Убежавшие от цыган лошади завалили болгарскую столицу навозом

Жители болгарской столицы Софии жалуются на разгуливающих по улицам лошадей, заваливающих навозом газоны и тротуары. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, около десяти животных бродят по улицам и бульварам района Красна поляна, фактически блокируя автомобильное и трамвайное движение.

Это произошло из-за массовых арестов болгарской полицией жителей цыганского квартала, расположенного в этом районе. Из-за этого животные остаются без надзора и без пропитания, и выходят в городские кварталы в поисках пищи.

Мэрия ищет решение проблемы.