Армию ВВС и ПВО на юге России подняли по тревоге на учения

Армия ВВС и ПВО, входящая в состав Южного военного округа, по приказу начальника Генштаба Валерия Герасимова поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружную пресс-службу.

«По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия — Алания и Крым», — сообщили в округе.

Как пояснили в пресс-службе, боеспособность армии «будет оценена по результатам выполнения практических задач в ходе тактических учений различного уровня».

В состав Южного военного округа входит 4-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО. Она включает в себя две дивизии ПВО (пять зенитных ракетных полков на системах С-400, С-300ПМ и «Бук»), а также две смешанные авиадивизии, развернутые в Крыму и на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Авиационная группировка армии включает три истребительных авиаполка, два штурмовых, один бомбардировочный, один разведывательный, два смешанных, а также четыре базы армейской авиации (вертолеты различных типов) и авиагруппировку на территории Армении (эскадрилья истребителей МиГ-29).

