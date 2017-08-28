Силовые структуры
 

Армию ВВС и ПВО на юге России подняли по тревоге на учения

Перейти в «Мою Ленту»

Армия ВВС и ПВО, входящая в состав Южного военного округа, по приказу начальника Генштаба Валерия Герасимова поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружную пресс-службу.

«По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия — Алания и Крым», — сообщили в округе.

Как пояснили в пресс-службе, боеспособность армии «будет оценена по результатам выполнения практических задач в ходе тактических учений различного уровня».

В состав Южного военного округа входит 4-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО. Она включает в себя две дивизии ПВО (пять зенитных ракетных полков на системах С-400, С-300ПМ и «Бук»), а также две смешанные авиадивизии, развернутые в Крыму и на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Авиационная группировка армии включает три истребительных авиаполка, два штурмовых, один бомбардировочный, один разведывательный, два смешанных, а также четыре базы армейской авиации (вертолеты различных типов) и авиагруппировку на территории Армении (эскадрилья истребителей МиГ-29).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Сибири начали проверку боеготовности сил ПВО
Соединение ПВО Москвы подняли по тревоге
Авиацию Южного военного округа перебросили тренироваться на Дальний Восток
Последние новости
В припаркованной машине в Уфе взорвалась бомба
Спасенная от наводнения счастливая свинья стала мемом
Православные активисты отвлекут москвичей от наркомании боксом  
Среднюю комиссию риелторов сравнили со стоимостью московской квартиры  
Москвич избил бойца спецотряда «Рысь» при исполнении
У Саши Могилевского изъяли метадон на 80 миллионов рублей
Найден революционный препарат от рака и инфаркта
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0426 августа

Помять и простить

Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

12:42Сегодня

Чувашскую первокурсницу осудили за «закладки» со спайсом

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

Силовые структуры00:0325 августа

Без наград, но в Штатах

Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
13:15Сегодня

У Саши Могилевского изъяли метадон на 80 миллионов рублей

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

12:36Сегодня

В состав Средиземноморской группировки ВМФ России вошли две новые подлодки

Силовые структуры00:0422 августа

С чем идут на дело в Америке

Рейтинг самых криминальных стволов США
10:05Сегодня

Российские войска перебросили в Монголию на учения

03:4621 августа

СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

11:23Сегодня

В Дагестане неизвестные застрелили полицейского

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Двух подростков заподозрили в поджоге степи в Волгоградской области
На Урале умер опрокинувший на себя чайник с кипятком годовалый ребенок
Названы самые состоятельные жены российских госслужащих
В МВД предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением
Все материалы
Мир
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Немецкого медбрата-душегуба заподозрили в еще 84 убийствах
В Китае после схода оползня пропали без вести 25 человек
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину
Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Объем кредитования в России подскочил на четверть
Минфин предложил запретить биткоины для частных лиц
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
ЦБ предложит банкам собирать биометрические данные россиян
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Минпромторг ответил на предложение повысить цены на водку до 300 рублей
Руководство Uber выбрало нового гендиректора
«КАРАКАН ИНВЕСТ» признана лучшей в угледобывающем секторе Кузбасса
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Чувашскую первокурсницу осудили за «закладки» со спайсом
У Саши Могилевского изъяли метадон на 80 миллионов рублей
Армию ВВС и ПВО на юге России подняли по тревоге на учения
В состав Средиземноморской группировки ВМФ России вошли две новые подлодки
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Создана вакцина против наркотиков
Найден революционный препарат от рака и инфаркта
Опубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Отказавшееся ехать в Мариуполь киевское «Динамо» накажут техническим поражением
Мексиканский вратарь совершил четыре сейва за 10 секунд
Болельщики хоккейного СКА спели прервавшийся гимн России а капелла
Определились победители Кубка России по спортивной гимнастике в отдельных видах
Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
Умерла звезда «Высокого блондина в черном ботинке» Мирей Дарк
Назван единственный окупившийся в летнем прокате российский фильм
Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Поздравившего жену с днем рождения Райана Рейнольдса обвинили в нарциссизме
В сети поразились сходству Джона Сноу с создателем «Игры престолов»
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Nike обует женщин в «цветочные» кроссовки
Новые часы TAG Heuer обойдутся москвичам в 1,2 миллиона рублей
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс
Названа самая популярная у туристов природная достопримечательность России
Российский турпоток в Турцию вырос в 11 раз
Путешественники выбрали лучший поезд России
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Разгон «вакуумного» поезда показали от первого лица
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Chery показала дизайн кроссовера для Европы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы