В Сибири начали проверку боеготовности сил ПВО

Дислоцированное в Новосибирской области соединение ПВО поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

«Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника», — рассказал он.

В учениях принимают участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

В Новосибирской области дислоцированы подразделения 41-й дивизии ПВО, входящей в состав 14-й армии ВВС и ПВО. Как минимум один из ее зенитных ракетных полков был перевооружен на систему С-400 в 2015 году.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

Полки, оснащаемые С-400, также получают батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». «Панцири» используются в качестве средства самообороны полков от высокоточного оружия, в том числе от низколетящих крылатых ракет.

