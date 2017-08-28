ЦБ предложит банкам собирать биометрические данные россиян

Банк России готовит законопроект, согласно которому все банки будут обязаны собирать биометрические данные россиян —изображения лица и голосовые слепки. Об этом в понедельник, 28 августа, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Регулятор намерен создать единую биометрическую систему (ЕБС) для внедрения удаленной идентификации клиентов. «Благодаря новации граждане смогут стать вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя проверку с помощью биометрии», — рассказал собеседник издания.

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Работа над созданием соответствующей технологической инфраструктуры уже началась, отметили в ЦБ. В рабочую группу по формированию ЕБС входит Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк. Новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций, считают в Банке России. При этом биометрические данные должны быть хорошо защищены от злоумышленников.

В июне «Коммерсантъ» писал о том, что в ЦБ обсуждается идея введения сквозной системы уникальных номеров кредитных договоров на всей территории России. Цель системы — избежать дублирования номеров кредитных договоров различных банков, чтобы по номеру можно было однозначно идентифицировать конкретный кредит.

26 мая в Сбербанке сообщили, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах.

В марте президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.