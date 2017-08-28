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Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика

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Австралийские футболисты проигнорировали маленького болельщика, который просил их «дать пять» перед матчем. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик пришел на матч Лиги австралийского футбола в Мельбурне. Когда игроки команды Fremantle направились в раздевалку после разминки, он встал у бортика и протянул им руку. Спортсмены не обратили на него внимания и один за другим прошли мимо. После этого ребенок с печальным видом вернулся на свое место. Матч завершился поражением Fremantle со счетом 107-92.

В австралийский футбол играют на овальном поле длиной 185 метров и шириной 155 метров (примерно в два раза больше обычного). Мяч, весящий 670 граммов, можно передавать и руками, и ногами. У каждой команды есть пара ворот разного размера. Гол, забитый в узкие внутренние ворота, приносит больше очков.

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