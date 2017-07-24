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Россияне посочувствовали жителям Монако из-за «отсутствия гречки и крыш у машин»

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В сети обратили внимание на шутливый Instagram-пост резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, в котором комик выразил сочувствие жителям спальных районов Монте-Карло (Монако) из-за отсутствия гречки и крыш у автомобилей. «В квартирах нет отопления. Люди вынуждены есть сгнивший сыр и запивать забродившим виноградным соком. Средняя зарплата едва превышает 5-6 тысяч в месяц», — с иронией сокрушается он.

За сутки пост Мартиросяна набрал более 60 тысяч лайков и привлек внимание пользователей социальной сети, которые принялись наперебой жалеть жителей Монако. «Нет гречки? Как так? Это же не жизнь. Холодец только по праздникам, наверное», — в шутку запричитали они.

Некоторые подписчики комика начали оперативно собираться на помощь к «несчастным бедолагам». «Я готова поменяться с местным и жить в его условиях, ездить на машине без крыши! А он пусть летит в прогретую батареями сибирскую квартирку Красноярска», — заявила одна из подписчиц резидента.

Другие юмор комика не оценили и решили, что Мартиросян попросту хвастается возможностью отдыхать в Монте-Карло. «Понты эти дешевые, что-нибудь поинтереснее бы придумал», — возмутился юзер с ником udacha.808.

В начале ноября 2016 года пользователи сети остро отреагировали на шутки другого резидента Comedy Club Павла Воли, который во время своего стендапа в Нью-Йорке нелестно отозвался о жителях Екатеринбурга: изобразил их необразованными хулиганами и гопниками. В ответ артист заявил, что произнесенное им со сцены — «юмор, шутки и веселье», он не проповедник и не политик и оправдываться ему не за что.

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