Минкульт отказался признавать данные об окупаемости российских фильмов

В Минкультуры России отказались брать в расчет данные газеты «Коммерсантъ», согласно которым единственным окупившимся отечественным фильмом оказалась комедия «Бабушка легкого поведения». Глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов заявил РИА Новости, что делать выводы о состоянии отрасли летом некорректно.

«Не совсем корректно делать выводы об общем состоянии отечественной киноиндустрии лишь на основании "летних" цифр. Несмотря на то что [министр культуры] Владимир Мединский неоднократно обозначал проблему неравномерного выхода наших фильмов в прокат в течение года, лето — это действительно сезон отпусков, поэтому российские продюсеры традиционно стремятся выбрать для своих премьер другое время», — пояснил чиновник.

Ранее в понедельник, 28 августа, газета «Коммерсантъ» писала, что единственным фильмом российского производства, окупившемся в прокате этим летом, стала «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой в главной роли. Лента с бюджетом 90 миллионов рублей собрала странах СНГ 130 миллионов.